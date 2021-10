विराट-अनुष्का ने शेयर की बेटी वामिका की फोटो, बोले फैंस-'अब तो दर्शन करा दो'

Entertainment

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड हसीना अनुष्का शर्मा इसी साल की शुरुआत में बेटी वामिका के मम्मी-पापा बने हैं। जब से वामिका का जन्म हुआ है, तब से ही विराट-अनुष्का के फैंस वामिका का चेहरा देखने के लिए बेकरार हैं लेकिन विराट-अनुष्का ने पहले ही कह रखा है कि जब तक वामिका खुद समझदार नहीं हो जाती है, तब तक वो वामिका का चेहरा पब्लिक को नहीं दिखाएंगे।

Anushka Sharma shares daughter Vamika and Virat Kohli's new Pics, Fans Happy bit little Upset because little Vamika's face is not seen in the picture.