मुंबई, 10 अगस्‍त। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के अरेस्‍ट होने के बाद से उनके खुशहाल जीवन में भूचाल आ चुका है। राज कुंद्रा के अश्‍लील फिल्‍म बनाने संबंधी केस में तो शिल्‍पा शेट्टी बची हुई थीं लेकिन यूपी में उनके और उनकी मां के खिलाफ दर्ज करोड़ों की ठगी के मामले ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है । इस सब के बीच शिल्‍पा शेट्टी 15 अगस्‍त स्‍वतंत्रता दिवस को पति के अरेस्‍ट होने के बाद पहला फेसबुक लाइव करने जा रहीं हैं।

After the arrest of Raj Kundra, Shilpa Shetty will do FB LIVE for the first time, is going to make some such appeal!