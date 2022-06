Last Video: गांव के बच्चों की कॉपी चेक करते हुए मूसेवाला की वीडियो Viral, इमोशनल कर रहा ऋचा चड्ढा का कमेंट

Entertainment

oi-Love Gaur

मुंबई, 08 जून: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कम समय में बड़ा नाम कमाने वाले फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में हथियारों से लैस बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बुधवार को सिंगर की अंतिम अरदास थी, जिसमें उनके पिता अपने बेटे को याद कर फूट-फूटकर रो पड़े। जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर सामने आई है, तब से सोशल मीडिया पर हर तरफ बस फैंस उनकी ही फोटो और वीडियो पोस्ट करके उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रही है। अब एक ऐसी ही वीडियो सिंगर की इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने गांव के बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं, जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने कुछ ऐसा कहा है, जिसको पढ़कर सिंगर के फैंस इमोशनल हो रहे हैं।

💔 every image from Mansa this morning is breaking my heart into a million pieces. Unshakable sadness. Perhaps only Punjabis will understand… to lose a young man so invested in community, who inspired others to chase dreams, be better. Legends never die #JusticeForSidhuMoosaWala https://t.co/QCSJ6pb1QX