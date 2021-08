एक्ट्रेस पूजा बेदी ने कोविड वैक्सीनेशन को बताया 'भयावह', यूजर्स ने दी ट्विटर छोड़ने की सलाह

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 25 अगस्त। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी के एक ट्वीट ने हंगामा खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां देश में सरकारें वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तरह-तरह से जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं वहीं, एक्ट्रेस पूजा बेदी ने टीकाकरण अभियान को 'भयावह' और 'अतार्किक' बताया है। उनके द्वारा किया गया ट्वीट अब सोशल मीडिया पर बहस की वजह बन गया है, उन्हें अब ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है।

If 99% survive covid with or without the vaccine.. the govt needs to focus on isolating, vaccinating & masking THOSE who have COMBORBITIES & are in the risk bracket.

NOT VACCINATE the whole world!

& certainly not discriminate against unvaccinated! It's illogical & Sinister!