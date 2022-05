50-60 के दशक की इन खूबसूरत अभिनेत्रियों का चलता था जादू, आज भी फैंस के दिलों पर करती हैं राज

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 30 मई : बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत अभिनेत्रियां रही हैं और उनके लाखों की गिनती में दीवाने भी हुए हैं। इन खूबसूरत हसीनाओं के चाहने वाले ऐसे थे, कि इनकी एक झलक पाने के लिए पागल रहते थे। इन अभिनेत्रियों के फैंस सिर्फ उस जमाने ही नहीं, बल्कि आज भी देखने को मिलते हैं। पुरानी फिल्मों के दीवानों की अब भी कोई कमी नहीं है और न ही पुरानी फिल्मों की खूबसूरत हसीनाओं के चाहने वालों की। आज हम ऐसी ही खूबसूरत और शानदार अभिनेत्रियों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने अभिनय से न केवल लोगों का दिल जीता, बल्कि हिंदी सिनेमा की नींव भी मजबूत की।

English summary

The period from 1950-1960 is termed as the golden era of Bollywood. In sparkles of legends like Madhubala, Waheeda Rehman etc ruled in people’s heart.