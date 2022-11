Money Laundering Case: 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडीस को राहत, कोर्ट से मिली जमानत

Entertainment

oi-Purnima Acharya

Jacqueline Fernandez: पिछले काफी समय से बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस सुर्खियों में छाई हुई हैं। आपको बता दें कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस के लिए राहत की खबर है। खबर है कि उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले इस मामले पर दिल्ली की कोर्ट में 11 नवंबर 2022 को सुनवाई हुई थी पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 15 नवंबर शाम 4 बजे की तारीख दी थी। जैकलीन फर्नांडीस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि जैकलीन जनवरी साल 2021 में पहली बार कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से मिली थीं। वह सुकेश चंद्रशेखर के बारे में सबकुछ जानते हुए भी उससे मिलती थीं और महंगे गिफ्ट्स लिया करती थीं।

Jacqueline Fernandez को किस केस में Delhi court से मिली राहत

2 लाख के मुचलके पर मिली जमानत

आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस के लिए राहत की खबर है। खबर है कि उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। 2 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें बरी कर दिया गया है। हालांकि जैकलीन को जमानत के तमाम नियमों को मानना होगा। आपको बता दें कि बीते 10 नवंबर को जैकलीन फर्नांडीस की जमानत खत्म हो गई थी। कोर्ट ने इस मामले में 11 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गत 11 नवंबर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं। ईडी ने एक्ट्रेस की बेल का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि जैकलीन फर्नांडीस ने जांच में सहयोग नहीं किया था और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। वह बिना बताए विदेश भी भाग सकती हैं। ऐसे में जैकलीन को जमानत न देने की बात कही जा रही थी।

#UPDATE | Bail granted to Actor Jacqueline Fernandez in Rs 200 crores money laundering case on furnishing of a personal bond of Rs. 2 lakh and one surety in the like amount.