CCM मेडिकल कॉलेज दुर्ग को MCI की हरी झंडी, 150 सीटों पर होगा एडमिशन, हॉस्पिटल में बढ़ेंगी सुविधाएं

दुर्ग, 14 सितंबर। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अब छत्तीसगढ़ के एक और शासकीय मेडिकल कॉलेज में छात्रों को एडमिशन मिल सकेगा। क्योंकि दुर्ग जिले के चंदूलाल चन्द्राकर मेमोरियल मेडिकल कालेज में 150 सीटों पर एडमिशन के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी है। Medical Councial Of India ने सरप्राइज चेकिंग कर कॉलेज में सुविधाओं का जायजा पिछले दिनों लिया था। जिसके आधार पर यह अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सीसीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी मरीजो को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी।

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब 1270 सीटें

छत्तीसगढ़ में अगर सरकारी मेडिकल कॉलेजों की अगर बात करें तो , अब तक प्रदेश 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। जिनमें एमबीबीएस की 1120 सीटें थी। लेकिन अब चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग प्रदेश का दसवां शासकीय मेडिकल कॉलेज बन गया है। जिसे 150 सीटों के अनुमति मिलने के बाद कुल एमबीबीएस सीटों संख्या 1270 हो चुकी है। यानि हर साल अब सरकारी मेडिकल कॉलेज से 1270 बच्चे डॉक्टर बनेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या 450 है।

CCM मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई सुविधाएं

दरअसल सीसीएम मेडिकल कॉलेज दुर्ग का अधिग्रहण करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहां मेडिकल कॉलेज के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा थी है इसके तहत अब सत्र 2022-23 के NEET एग्जाम पास करने वाले 150 छात्र सीसीएम मेडिकल कॉलेज कचांदूर में एडमिशन ले सकेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति मिलने के बाद, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तमाम तकनीकी मशीनें वह मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के डीन पीके पात्रा ने बताया छात्रों की पढ़ाई के लिए 80 जूनियर व सीनियर रेजिडेंट, असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर एवं डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया है।

फर्स्ट ईयर रिन्युअल वाला प्रदेश का पहला कॉलेज

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने पिछले दिनों प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों का जायजा लिया था जिसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर की पढ़ाई पूरी कराने वाले कॉलेजों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। लेकिन लगातार 4 सालों तक जीरो ईयर घोषित होने वाले चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर रिन्युअल होने वाला प्रदेश का पहला कॉलेज है। जिसे MCI ने 150 सीटों में एडमिशन की अनुमति मिली है।

अस्पताल में उपलब्ध होगी अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी की सुविधा

चंदूलाल चंद्राकार मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के 850 बिस्तर अस्पताल में स्टाफ नर्स व डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया भी की जा रही है जिसके साथ साथ यहां अब ओपीडी सुविधा शुरू कर दी गई है वही अब यहां अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी एक्सरे जैसी सुविधाएं शुरू कर दी गई है जिससे ओपीडी में आने वाले मरीजों को इलाज की सुविधा मिल सके। नए बैच के आने से पहले मरीजों की संख्या बढ़ाने गांवो में आर्थो, गायनिक, मेडिसिन और आई जांच और इलाज के लिए कैम्प लगाए जा रहें हैं।

अपर कलेक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण

अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने अस्पताल का निरीक्षण कर मैनेजमेंट के डीन डॉ प्रदीप कुमार पात्रा और अधीक्षक डॉ मनोहर राव देशकर से चर्चा की और अस्पताल को अपडेट किये जाने के कार्य में तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए। सरकार के मंशानुरूप कॉलेज को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। मेडिकल कालेज हॉस्पिटल में तीन महीनों से ओपीडी आरंभ की गई है। सीसीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां ओपीडी और बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही विभागों में रिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ओपीडी बढ़ाने के निर्देश दिए गए है।

