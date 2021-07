दिल्ली में बारिश के पानी में फंसी DTC बस तो ड्राइवर और डिपो मैनेजर होंगे सस्पेंड, 50 टीमें करेंगी निगरानी

Delhi

नई दिल्ली, जुलाई 9। हर साल मॉनसून की बारिश के साथ दिल्ली में जलभराव की समस्या आम है। दिल्ली में बारिश के बाद अच्छे से अच्छे पॉश इलाकों में भी जलभराव देखा जाता है। दिल्ली में जलभराव की बात हो और मिंटो रोड ब्रिज की चर्चा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली में हर साल बारिश के मौसम में मिंटो रोड ब्रिज जलमग्न हो जाता है और क्या कार, क्या टूव्हीलर, बसें भी उस पानी में डूब जाती हैं, लेकिन अबकी बार इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने DTC परिवहन आयुक्त को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो हर डिपो मैनेजर को ये सख्त निर्देश दे कि जहां जलभराव हो वहां डीटीसी के ड्राइवर बस को लेकर ना जाएं।

पानी में बस उतारी तो डीटीसी ड्राइवर सस्पेंड

शुक्रवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इस बार हमें अगर कोई भी ऐसी बस मिली तो ड्राइवर और डिपो मैनेजर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली में 50 टीमें इस बात की ही निगरानी करेंगी।

