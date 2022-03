दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन करते हुए आमने-सामने से भिड़े AAP और BJP कार्यकर्ता, देखें VIDEO

Delhi

oi-Vijay

नई दिल्‍ली। आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के बीच विवाद आज तब और तेज हो गया, जब राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आकर आपस में भिड़ गए। आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली भाजपा प्रमुख की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित टिप्पणी का विरोध कर रही थी, जबकि भगवा पार्टी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल की टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी।

एक वीडियो में आप के कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में भाजपा प्रदर्शनकारियों के सामने प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। जहां पुलिस भी दोनों पक्षों के टकराव को रोकने में असफल रही। दोनों दलों के कार्यकर्ता एक-दूजे के सामने आ गए और जमकर हो-हल्‍ला मचाया। वीडियो में प्रदर्शनकारी एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते और तख्तियां लहराते देखे गए। इससे पहले सोमवार को दिल्ली विधानसभा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता के खिलाफ सीएम केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। गुप्ता की टिप्पणी को लेकर आप के जोरदार विरोध के बीच भाजपा के तीन विधायकों अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन और अजय महावर को भी कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया।

केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी पर विवाद

गुप्ता की कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी रविवार को दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स-फ्री घोषित करने की भाजपा की मांग की केजरीवाल की आलोचना के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान आई। गुप्ता की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए आप विधायक मोहिंदर गोयल ने विधानसभा में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। आप के अन्य विधायक भी उनके साथ हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिसका भाजपा विधायकों ने कड़ा जवाब दिया। बाद में हंगामे के कारण सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। निंदा प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक रमेश बिधूड़ी ने कहा, 'अगर किसी ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है तो मैं उसकी निंदा करता हूं।'

यह दावा करते हुए कि गुप्ता की कथित टिप्पणी का वीडियो मनगढ़ंत है, उन्होंने कहा, "अगर आदेश गुप्ता के खिलाफ आरोपों में कोई सच्चाई है, तो मैं सीएम केजरीवाल से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, नहीं तो मोहिंदर गोयल को सदन में माफी मांगनी पड़ेगी।

