दिल्ली: टीचर्स और स्टाफ के लिए वैक्सीन लगवाना हुआ अनिवार्य, नहीं माने तो हमेशा के लिए हो जाएगी 'छुट्टी'

नई दिल्ली, 30 सितंबर। कोरोना वायरस के लगातार कम होते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में सामान्य गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। इसी क्रम में बुधवार को नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खोलने का ऐलान किया गया। कोरोना संकट के जल्द छुटकारा पाने के लिए राजधानी में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ली है। शिक्षा निदेशालय ने अब ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसी है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली।

शिक्षा निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें 15 अक्टूबर तक टीका लगाया जाना चाहिए। अगर फिर भी उन्होंने टीका नहीं लगवाया तो उन्हें स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी अनुपस्थिति को उनका 'इस्तीफा' माना जाएगा।

