दिल्ली के छावला रेप-हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों 'दोषियों' को बरी क्यों कर दिया, क्यों छिड़ी है बहस ?

oi-Anjan Kumar Chaudhary

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में 10 साल पहले हुए रेप और हत्याकांड के एक मामले में तीनों दोषियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। इस फैसले को लेकर काफी बहस चल रही है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा दी थी। फिर आखिर ट्रायल में ऐसी क्या चूक हो गई कि सर्वोच्च अदालत ने सजा को कम करने के बजाय दोषियों को बरी ही कर दिया ? आइए जानते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने किस आधार पर अपना फैसला सुनाया है; और इसकी वजह से देश की न्याय व्यवस्था पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं ?

Delhi's Chhawla rape and murder convicts have been acquitted by the Supreme Court by giving them the benefit of doubt. Due to this questions are being raised on the judicial system of the country