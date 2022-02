इंडिया गेट: खराब मौसम के चलते बंद नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा फिर हुई शुरू, TMC ने किया था प्रदर्शन

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 04 फरवरी: देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा की तस्वीरें आज शाम न्यूज एजेंसी एएनआई ने साझा की है। दरअसल, 3 फरवरी को होलोग्राम प्रतिमा को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद आज फिर से इसे शुरू किया गया है।

संस्कृति मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि खराब मौसम के चलते 3 फरवरी को नेताजी की होलोग्राम प्रमिता को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद आज से फिर इसे चालू किया गया है। बता दें कि 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था।

Hologram statue of Netaji Subhas Chandra Bose at India Gate in Delhi today

As per sources in Culture Ministry,the hologram was switched off on Feb3 due to "extreme weather conditions"

The hologram statue was unveiled by PM Modi on Jan 23 to mark Netaji's 125th birth anniversary pic.twitter.com/q0F9VAMzlJ