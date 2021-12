दिल्ली: परिवार का दावा पिटबुल से लड़ने के लिए पुलिस ने किया मजबूर, पालतू कुत्ते की मौत

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 15 दिसंबर: दिल्ली पुलिस इन दिनों 'डॉग फाइट' की शौकीन हो रही है! जिसका हैरान कर देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए डकैती के संदिग्ध के परिवार ने एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने एक पिटबुल डॉग और उनके पालतू डॉग के बीच 'डॉग फाइट' के लिए मजबूर किया।

पूरा मामला रोहिणी के बेगमपुर इलाके का है, जहां लूट के एक आरोपी को दिल्ली पुलिस पकड़ने गई थी। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने जबरन उनके पालतू कुत्ते और पिटबुल के बीच आपसी लड़ाई का दबाव बनाया। परिवार ने दावा करते हुए कहा कि पुलिस की तरफ से कराई गई इस लड़ाई में उनके पालतू कुत्ते की मौत हो गई।

Family of a robbery suspect who was apprehended by Delhi Police released a video of cops forcing them to have a dog fight b/w a pitbull dog & their pet dog. Metropolitan magistrate of Rohini court has ordered an inquiry to be conducted by Joint CP, Northern range: Delhi Police