मनीष सिसोदिया का केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र, नेशनल अचीवमेंट सर्वे टालने की मांग

नई दिल्ली, 12 नवंबर: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिख कर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (नेशनल अचीवमेंट सर्वे) टालने का आग्रह किया है। ये सर्वे शुक्रवार (12 नवंबर) से शुरू होने वाला है। इसका मकसद कोरोना के दौरान बच्चों का सीखने का स्तर का आकलन करना है, जो सीबीएसई की ओर से देश भर की स्कूलों में किया जाएगा।

ऐसे में अपने लेटर में मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा कि सर्वे में इकट्ठा किया गया डेटा 'विश्वसनीय' नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लंबे समय तक बंद रहने के बाद स्कूल पूरी तरह से नहीं खुले हैं और यह अभ्यास समय और पैसे का अपव्यय होगा।

Govt. of India plans to do student Achievement Survey in Education across the country for classes 3, 5, 8 & 10 tomorrow

Whose achievement will it test when most children are not even coming to school?

Would request Hon. @EduMinOfIndia to please postpone NAS for now immediately pic.twitter.com/3OCM91M41t