दिल्ली: प्रदूषण के खिलाफ डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की अपील, 'कम से कम एक दिन साइकिल-बस से करें यात्रा'

Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 14 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को भी हवा का स्तर काफी खराब रहा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 दर्ज किया गया जो गंभीर श्रेणी में आता है। इस बीच दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। आज एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए नियम और कानून बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र और हमारी जिम्मेदारी है।

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 'राहगीरी कार्यक्रम' के तहत पटपड़गंज के पश्चिम विनोद नगर में साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने खुद भी लंबी दूरी तक साइकिल चलाई और प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरुक किया। मंच से अपने संबोधन में मनीष सिसोदिया ने कहा, 'हम 'राहगिरी' को दिल्ली के कोने-कोने तक ले जा रहे हैं। शुरुआत में इसे 6 हफ्ते में 6 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। यह नागरिकों की ओर से प्रदूषण कम करने का संदेश है।'

Delhi | We're taking Rahgiri to every corner of Delhi. Initially, it'll be organized at 6 locations in 6 weeks. The message is to reduce pollution on your part: Deputy CM Manish Sisodia attends Rahgiri programme; flags off cycle rally at West Vinod Nagar, Patparganj pic.twitter.com/OtdrqF7Ytk