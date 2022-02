कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाशमुनि साहेब के घर अतिक्रमण का मामला गरमाया,भाजपा के दिग्गज नेताओं ने संभाला मोर्चा

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 2 फरवरी। कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाशमुनि साहेब के घर में कांग्रेस नेता की तरफ से किए गए अतिक्रमण के मामले को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना लिया है और इसके लिए बकायदा भाजपा के 3 दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए मोर्चा भी संभाल लिया है। इस प्रकार भाजपा, कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए कबीरपंथियों को साधने में जुट गई है।

English summary

The issue of encroachment in the house of Prakash Muni Saheb, the religious leader of Kabir Panth, heated up, veteran leaders of BJP took over the front