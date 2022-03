देखिए छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल का स्टाइलिश अंदाज़, बाइक राइडिंग का मजा लेते दिखे बघेल

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 03 मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीएम भूपेश बघेल एक अलग ही अंदाज़ में नजर आ रहे हैं। वीडियो में भूपेश बघेल टी शर्ट, गॉगल और स्टाइलिश जैकेट पहनकर बाइक राइडिंग करते नजर आ रहे हैं। सीएम बघेल के इस कूल अवतार को सोशल मीडिया पर लोग बेहद पसंद कर रहे हैं ।

दरअसल 5 और 6 मार्च को रायपुर के बूढ़ा तालाब में 'नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप' का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही सीएम बघेल ने इसके पोस्टर का विमोचन किया था, अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आयोजन का वीडियो प्रमोशन किया है। उन्होंने चैंपियनशिप के पोस्टर का विमोचन करते हुए बाइक राइडिंग का आनंद भी लिया।

Let's make this weekend memorable with CGMSA

You are welcome on 5-6th of March for an epic event under graceful & youth oriented leadership of CM Shri @bhupeshbaghel.

Join National Supercross Bike Racing & Ride with Pride

Venue : Outdoor Stadium

Budhatalab Raipur

Time : 4 PM pic.twitter.com/Pxya01cWop