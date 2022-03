प्रियंका,सिब्बल,चिदंबरम भी हैं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सीट की दौड़ में शामिल, महंत पहले ही जता चुके हैं इच्छा

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर,02 मार्च। छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों के लिए जून में चुनाव होना है। कांग्रेस की तरफ से इन सीटों में एक स्थानीय नेता और दूसरी राष्ट्रीय नेता के लिए आरक्षित किये जाने के आसार बन रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने पहले ही राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है,जिसके बाद बाकी के स्थानीय नेताओं की नजर दूसरी सीट पर थी। लेकिन अब आसार बन रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान एक सीट केंद्रीय नेताओ के लिए आरक्षित रखना चाहती हैं।सूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़ राज्यसभा सांसद बनने वाले नेताओ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ,पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और पी. चिदंबरम के नामों की भी चर्चा है।

English summary

Priyanka, Sibal, Chidambaram are also involved in the race for the Rajya Sabha seat of Chhattisgarh, Mahant has already expressed his desire