Pathaan Controversy: बजरंगियों को CM भूपेश ने बताया गुंडा,अनिल विज ने उन्हें कहा-राक्षस,मूणत बोले-विहिप लड़ेगा

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri Goswami

Pathaan Controversy: अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म "पठान" रिलीज़ से पहले ही विवादों की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। फिल्म के गाने बेशर्म रंग पर देशभर में ऐसा बवाल मचा है कि राजनीतिक दिग्गज भी आपस में उलझ रहे हैं। फिल्म के एक गीत में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के भगवा कपड़ा पहनने से उपजा विवाद भाजपा विरूद्ध कांग्रेस की जंग बन गया है।इस विवाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ,छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत और हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज शामिल हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पठान फिल्म के गेट बेशर्म रंग पर ह रहे विवाद पर अपनी टिप्पणी देते हुए भाजपा समर्थित हिंदूवादी संगठनों कटाक्ष किया है। बघेल नेा अपने एक बयान में कहा कि कि भगवा रंग को वह ही धारण करता है, जिसने घर परिवार और समाज को त्याग दिया हो,लेकिन जो बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछे पहनकर निकले हैं, उन्होंने त्याग कुछ नही किया है, बल्कि वसूली करने के लिए भगवा पहन रहे हैं। रंगों से किसी की जाति या धर्म को तय नहीं किया जा सकता है।

#WATCH | Sadhus adopt saffron colour when they sacrifice everything in their life but these ‘bajrangi goons’ who are going around wearing saffron, what have they sacrificed for public? Instead, they’re trying to extort:Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on 'Besharam Rang' controversy pic.twitter.com/XmbaWzEWm3