छत्तीसगढ़: कांग्रेस विधायक पुत्र ने फाड़ी पुलिसवाले की वर्दी, घटना पर सीएम भूपेश बोले ने कह दी बड़ी बात

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायगढ़,16 अप्रैल। छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के विधायक प्रकाश नायक सुर्खियों में हैं। रायगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक के के बेटे रितिक नायक पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की देर रात विधायक पुत्र ने रायगढ़ के कोतरारोड थाने के भीतर एक पुलिस आरक्षक से जमकर मारपीट करते हुए उसकी वर्दी भी फाड़ दी। बहरहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

English summary

In Chhattisgarh, Congress MLA's son entered the police station and tore the policeman's uniform, on the incident, CM Bhupesh said that it was a big deal