छत्तीसगढ़ के युवाओं को सीएम भूपेश का बड़ा तोहफा, अब नहीं देनी पड़ेगी पीएससी,व्यापम की भर्ती परीक्षाओं में फीस

रायपुर,09 मार्च। छत्तीसगढ़ बजट 2022 जहां एक तरफ कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली लेकर आया, तो वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी बड़ा तोहफा लेकर आया है। बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किये गए अपने बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए व्यापम और पीएससी भर्ती परीक्षाओं फार्म भरते समय अभ्यर्थियों से कोई भी फीस नही देनी लेने का ऐलान किया है।

यानि अब छत्तीसगढ़ में अब छात्रों को पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कोई शुक्ल नहीं देना होगा। हालांकि यह सौगात केवल उन युवाओं के लिए है ,जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। छतीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थियों को पीएससी परीक्षा के लिये अभी भी शुक्ल देना पड़ेगा।

