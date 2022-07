छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टी एस सिंहदेव ने कसा अनुराग ठाकुर पर तंज,इस्तीफे पर भी कही बड़ी बात

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर/ नई दिल्ली,27 जुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के सत्याग्रह पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पर बयानी हमला बोला,इसके अलावा उन्होंने हाल ही में पंचायत विभाग का मंत्रालय छोड़ने के मामले पर ही अपनी राय रखी।

टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर जानते हैं कि चोरी करके कैसे सीनाजोरी करते हैं, इसलिए वह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे लोग नहीं समझ सकते कि सत्याग्रह क्या है?

दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बुधवार को नेशनल हेराल्ड' अखबार से सम्बंधित मनी लांड्रिंग के एक मामले में ईडी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि गांधी परिवार को जांच एजेंसियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों की तरह वह भी उनके प्रति जवाबदेह हैं।

ठाकुर में संसद भवन में कहा कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन उसके भय को दिखाता है, यह प्रदर्शन गांधी परिवार और कांग्रेस को घोटालों से बचाने के साथ जनता और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या देश को यह मान लेना ले कि वह भ्रष्टाचार भी करें और जांच एजेंसियों का सामना भी ना करना पड़े। यह स्पष्ट दिखाता है कि चोरी भी सीनाजोरी भी।

CG | If I'm feeling that I'm not being able to perform in a particular ministry according to the expectations of people or the party, then I should step back & give that responsibility to someone else: Former Panchayat & Rural Development Minister TS Singh Deo on his resignation pic.twitter.com/qbtkb8PiMu