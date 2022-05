छत्तीसगढ़: हसदेव अरण्य के मुद्दे पर आदिवासियों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी, जल्द ही हो जायेगा समाधान

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 25 मई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कोयला खनन करने लिए हसदेव अरण्य के जंगलो की कटाई का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सीएम भूपेश बघेल के बाद अब सवाल पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से होने लगे हैं।

Yesterday, we went to a talk with @RahulGandhi to ask him: in light of his promises in 2015 to fight for Hasdeo and Adivasi people, why are the Congress party now complicit with Adani’s deforestation and mine expansion? #SaveHasdeo #StandWithAdivasis pic.twitter.com/rSwnJIiDsf