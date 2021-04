Chhattisgarh News: रायपुर के राजधानी अस्पताल के ICU में लगी आग, 5 लोगों की मौत

Chhattisgarh

oi-Pallavi Kumari

रायपुर, 18 अप्रैल: छत्तीसगढ़ के रायपुर के राजधानी अस्पताल में आग लगने की खबर है। आग अस्पताल के आईसीयू में लगी है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस बात की पुष्टी एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल ने की है। रायपुर के पचपेड़ी नाका के पास ये राजधानी अस्पताल स्थित है। इस हॉस्पिटल में लगभग 50 कोरोना मरीजों का भी इलाज चल रहा था। एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल ने कहा है कि रायपुर के एक अस्पताल में आग लग गई। घटना में 5 लोगों की जान चली गई। अन्य मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया है। मामले की जांच की जाएगी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दो मंजिला रायपुर के राजधानी अस्पताल जो कि एक कोविड-19 समर्पित अस्पताल है, उसकी पहली मंजिल पर शनिवार (17 अप्रैल) शाम 5 बजे आग लग गई। जिस वक्त आग लगी, उस वक्त 34 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 9 आईसीयू में थे। पर्यवेक्षक ने आईसीयू से धुआं निकलता देखा और अधिकारियों को सतर्क किया। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हादसे में जिन 5 लोगों की मौत हुई है, वो कोरोना संक्रमित मरीज थे। 29 कोरोना रोगियों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। मृतकों के नाम इस प्रकार हैं, रमेश साहू, ईश्वर राव, वंदना गजमाला, भाग्य श्री, देविका सोनकर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों में से प्रत्येक को 4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की।

Chhattisgarh: Fire broke out at a hospital in Raipur.

Tarkeshwar Patel, Additional SP says, "5 persons lost their lives in the incident. Other patients have been shifted to other hospitals. Investigation will be done." pic.twitter.com/dG4PuvapOU