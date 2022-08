Chhattisgarh: BJP नेता ने दी थानों में नींबू-मिर्च बांधने की सलाह, कांग्रेस बोली - खुद के घर में बांधना था

Chhattisgarh

रायपुर, 30 अगस्त। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 में जुटी भाजपा सत्त्ताधारी दल कांग्रेस पर लगातार हमले बोल रही है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अटपटा बयान दिया है। जिसपर कांग्रेस ने कटाक्ष भी किया है। हाल में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए कौशिक ने छत्तीसगढ़ के पुलिस थानों में नीबू मिर्ची बांधने की सलाह दी है।

दरअसल पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के मामलों पर तंज कंसते हुए कहा है कि प्रदेश का कोई एक भी थाना नहीं होगा , जहां पर प्रतिदिन अपराध का एक भी मामला दर्ज नहीं होता होगा। हालत अब यह हो चला है इन थानों का ग्रह-दोष भी बिगड़ चुका है इसलिए लगता है कि अपराध के नियंत्रण के लिए नींबू-मिर्च बांधने की जरूरत है और जिसे लेकर प्रदेश सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए।

कांग्रेस ने ली चुटकी

भाजपा के बड़े नेता के द्वारा पुलिसन थानों में नीबू मिर्ची बांधे जाने की सलाह दिए जाने पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। छत्तिसगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तत्काल कौशिक के बयान पर प्रतिक्रिया जारी ही है। शुक्ला ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में अपराध घटित होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी। उन्होंने आगे कहा कि अपराध के बाद थानों में एआईआर दर्ज न होना ज्यादा दुर्भाग्य जनक होता है और 15 साल भाजपा के राज में यही हुआ,ताकि अपराधियों की संख्या कम बताई जा सके।

शुक्ला ने कहा कि अब कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अपराधों के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है। शुक्ला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कौशिक का थानों में नींबू मिर्च लगाने का सुझाव यदि इतना कारगर था, तो कौशिक जी को अपने घर मे नींबू मिर्च लगाना थी। शायद उन्हें असमय नेता प्रतिपक्ष से नहीं हटाया जाता।

Chhattisgarh: Dharamlal Kaushik advised to tie lemon and pepper in the police stations, Congress said - had to tie it in his own house