CG NAN SCAM: जी.पी.सिंह के आरोपों पर क्या बोले CM भूपेश बघेल ?

रायपुर ,15 जनवरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व एसीबी चीफ जी.पी. सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गए आरोपों के बाद अब सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बघेल सरकार पर सत्ता बल के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जी.पी. सिंह खुद को बचाने के लिए गलत बयान दे रहे हैं। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के आरोपी निलंबित IPS जी पी सिंह ने शुक्रवार को कोर्ट मे पेश होने के दौरान मीडिया से कहा था कि उनपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच मे पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और उनकी पत्नी वीणा सिंह को फंसाने का दबाव बनाया जा रहा था।

