CG: सीएम भूपेश के भेंट-मुलाकात में बही संवेदना की बयार, आर्थिक मदद से खिले महिला खिलाड़ी और बुजुर्ग के चेहरे

Chhattisgarh

oi-Manendra Patel

बालोद, 19 सितम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे दिन डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मालीघोरी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने कुकुरदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कुकुरदेव मंदिर से सीएम ने पदयात्रा कर भेंट-मुलाकात स्थल तक पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कोदो अनाज से तौल कर सीएम का स्वागत किया। सीएम ने मालीघोरी में कई विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही आमजन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुविधाओं के विस्तार के कई घोषणाएं की। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

English summary

CG: In the meeting of CM Bhupesh, there was a wave of condolences, the faces of women players and elderly people blossomed with financial help