रामचरितमानस विवाद पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा?

Bhupesh Baghel on Ramcharitamanas: रामचरितमानस पर अभी विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच छत्तीसढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राम को आप जिस रूप में देखें। कोई मरा-मरा बोलता है तो कोई राम-राम बोलता है। क्या फर्क पड़ता है। मरा-मरा बोलेंगे तो आखिर राम-राम बोल ही लेते हैं। आप राम के विरोध में भी बात करें तो भी आप उनका नाम ले रहे हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि वर्षों पहले लिखे धर्म ग्रंथों का गुण विवेचना किया जाना चाहिए और सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को विचार करके ग्रहण करना चाहिए। जस के तस ग्रहण नहीं करना चाहिए। साढ़े 6 सौ साल पहले रामायण लिखा गया है, बाल्मीकि रामायण तो उससे भी पहले लिखा गया है। कई प्रदेशों में रामायण की अलग-अलग भाषाओं में रचना की गई है। रामायण के मूल तत्वों को विवेचना करिए और सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करिए।

भूपेश बघेल ने कहा कि जो लोग वाद-विवाद कर रहे हैं वो गलत है। रामायण में जो अच्छी चीजें हैं उसे ग्रहण कर लीजिए। जो आपके पले नहीं पड़ता है उसे छोड़ दीजिए। हर बात हर व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकती है।

#WATCH | Chhattisgarh: We can see Lord Ram in any way, some say 'Mara Mara' while some say 'Ram Ram', what difference does it make?... There're positive aspects of Ramcharitramanas that should be accepted...: CM Bhupesh Baghel (03.02) pic.twitter.com/yJA22jHvdS