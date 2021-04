छत्तीसगढ़ः CM भूपेश बघेल ने कोबरा जवान को रिहा कराने वाले प्रतिनिधियों का किया सम्मान

Chhattisgarh

oi-Prashanth Rai

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मन्हास की रिहाई में शामिल प्रतिनिधिमंडल का सोमवार को सम्मान किया। बता दें कि एनकाउंटर के दौरान 3 अप्रैल को बीजापुर में नक्सलियों ने जवान राकेश्वर सिंह का अपहरण कर लिया था। इसके बाद 8 अप्रैल को एक प्रतिनिधिमंडल ने जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के चंगुल से छुड़वाया।

वहीं सम्मान समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मन्हास ने कहा कि 7 अप्रैल को, मुझे पता चला कि एक प्रतिनिधिमंडल मुझे वापस लेने आ रहा है। 8 अप्रैल को, उन्होंने (नक्सलियों ने) मुझे एक जनसभा में रिलीज किया।

Raipur: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel felicitates the delegation that was involved in the release of CoBRA jawan Rakeshwar Singh Manhas. He was released by naxals on April 8th, after being kidnapped by them in Bijapur on April 3 pic.twitter.com/ePmwFuTqOm