बस्तर के 80-90 प्रतिशत गांवों में दिए जा चुके हैं बिजली के कनेक्शन, जल्द पीने का पानी पहुंचेगा- भूपेश बघेल

Chhattisgarh

oi-Kapil Tiwari

रायपुर, मई 28। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त कोंडागांव के दौरे पर हैं। शनिवार को भूपेश बघेल ने जिले के अंदर जगह-जगह जाकर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने मीडिया से बात की और कहा कि हमारी सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है और इसकी वजह है हमारा काम करने का तरीका। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर में भी अब विकास हो रहा है। सीएम ने कहा कि बस्तर जिले में बैंक खोले जाने की मांग बढ़ रही है। यहां अब नक्सलवाद कम हो रहा है।

बस्तर में सिंचाई भी बढ़ रही है- भूपेश बघेल

सीएम ने कहा कि बस्तर में खेती के साथ-साथ सिंचाई की मांग भी बढ़ रही है, इसलिए हम नल लगा रहे हैं और लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि बस्तर की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए योजनाएं शुरू करने के साथ ही बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं। हमने क्षेत्र के 80-90 प्रतिशत गांवों में घरों को बिजली कनेक्शन दिया है और सड़कों का निर्माण किया है।

