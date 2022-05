बिना ATM कार्ड, अब गूगल पे, Paytm से एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं कैश, QR कोड करेगा काम

Business

नई दिल्ली। अगर घर से निकलते वक्त आप अपना ATM कार्ड लेना भूल गए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम मशीन से कैश निकाल सकेंगे। बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) लगातार पहल कर रहा है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने लोगों को कार्डलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा दी, जिसके तहत आप बिना डेबिड कार्ड के भी एटीएम मशीन से कैश निकाल सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कार्डलैस ट्रांजैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप आसानी से अपने यूपीआई ऐप( UPI) की मदद से एटीएम से कैश निकाल सकते हैं।

