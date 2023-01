Chanda Kochhar कभी एक दिन में कमाती थीं लाखों रु, जानिए कहां हुई थी दीपक कोचर से मुलाकात?

चंदा कोचर ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से आर्ट्स में स्नातक करने के बाद जमनालाल बजाज इंस्टिट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडी से मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की थी और गोल्ड मेडल जीता।

Chanda Kochhar-Deepak Kochhar: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बहुत बड़ी राहत दी है। उसने आज दोनों को बेल दे दी है और ये भी कहा है कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई थी। हाईकोर्ट ने एक-एक लाख रुपए की जमानत राशि पर दोनों को बेल दी है, मालूम हो कि सीबीआई ने लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था, अब सीबीआई बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

The Bombay High Court Today granted bail to former ICICI CEO Chanda Kochhar and her husband Deepak Kochhar after in ICICI Bank-Videocon Fraud Case. Chanda Kochhar met Husband Deepak Kochhar in her college days, know her Journey.