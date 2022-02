सरकार ने डीएफएस संजय मल्होत्रा को RBI सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में नामांकित किया

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 16 फरवरी। केंद्र सरकार ने डिपाटर्मेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रुप में नामांकित किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आज इसकी जानकारी दी गई है। RBI के मुताबिक 16 फरवरी से संजय मल्होत्रा का नामांकन प्रभाव में आ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 10 फरवरी को केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को डीएफओ में सचिव के तौर पर नियुक्त किया था।

आपको बता दें कि संजय मल्होत्रा 1990 बैंच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की है। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की है। वो इससे पहले आरईसी के चेयरमैन और एमडी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। इससे अलावा वो ऊर्जा मंत्रालय में अडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने फाइनेंस, टैक्सेशन,आईटी, माइंस जैसे सेक्टर में लंबा काम किया है।

एक और बैंक हुआ बंद, RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जानिए क्या होता खाताधारकों का?

Central Govt nominates Sanjay Malhotra, Secretary, Department of Financial Services as a Director on the Central Board of Reserve Bank of India. The nomination of Malhotra is effective from February 16, 2022 and until further orders: RBI