Indian Railways: आपकी ट्रेन टिकट पर कोई दूसरा कर पाएगा सफर, जानें रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर करने का तरीका

नई दिल्ली। आपने ट्रेन टिकट की बुकिंग कर रखी है और आखिरी मौके पर आपका प्लान कैंसिल हो रहा हो तो आपको अपना टिकट कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं। आपके टिकट पर दूसरा भी सफर कर सकता है। जी हां रेलवे कई तरह की सुविधाएं देता है, जिसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम आपको आज रेलवे की ऐसी ही सुविधा के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपकी टिकट पर कोई और भी सफर करने के लिए योग्य हो सकता है।

English summary

Good News: IRCTC now allows you to transfer your train ticket, here's how you can do it