Good News: एसबीआई, पीएनबी के बाद अब इस बैंक ने दिया तोहफा, ब्याज दरों में कटौती, सस्ता हुआ लोन

नई दिल्ली, 17 सितंबर। अगर आप भी बैंक लोन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) के बाद ,दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक( PNB) , निजी सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा( Kotak Mahindra Bank) के बाद अब एक और बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा( Bank of Baroda) ने ब्याज दरों में कटौती की है। दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों को देखते हुए बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक के इस फैसले ने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसे कर्ज लेना अब सस्ता हो गया है।

This festive season, karo #KhushiyonKaShreeGanesh as #BankofBaroda is offering a concession of 0.25% on the existing Rate of Interest. Get #HomeLoan at 6.75%* & #CarLoan at 7.00%* .

Offer valid till 31 Dec, 2021. Avail today! *T&C pic.twitter.com/XYC2jjkIBI