Big News: देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बदला खुलने और बंद होने का समय! ब्रांच में होंगे सिर्फ ये काम

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, मई 18। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के कामकाज के घंटों में बदलाव किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अपने कर्मचारियों और खाताधारकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिय़ा ने बैंक के खुलने और बंद होने से समय में ये बदलाव इसलिए किया है, ताकि कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिग और लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा सके। वहीं खाताधारकों को अपने अधिकांश काम डिजिटल बैंक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से निपटाने की सलाह दी है।

बड़ी खबर: RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, जानें क्या होगा खाताधारकों पर असर?



Now, as per SLBC instructions, branch is functioning for rendering customer services from 10 a.m. to 2.00 p.m. Currently, due to covid-19 pandemic, we are rendering following services:https://t.co/zHhBxYeHjj Deposits/Withdrawal

2.Cheque (1/2)