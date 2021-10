महिला से हदें की पार, पिता के शव के सामने करवाया ग्लैमरस फोटोशूट, लोगों ने लगा दी क्लास

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। दुनिया में अजीबों-गरीब लोगों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से अलग दिखाने की होड़ में लोग कुछ भी कर गुजरने से परहेज नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ अमेरिका के एक शहर में देखने को मिला, जहां सोशल मीडिया पर लाइक्स की दीवानगी में एक महिला से अपने पिता के शव के सामने ग्लैमरस फोटोशूट करवा कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हालांकि इस बार उसे लाइक्स के बजाए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।

डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला की क फोटो सोशल मीडिया पर खूब वाय़रल हो रही है। तस्वीरे में महिला पोज देते हुए दिख रही है तो वहीं उसके पीछे एक शव दिख रहा है। महिला ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के वक्त फोटो खिंचवाई। उसने इस दौरान कई फोटो खिंचवाए। पिता के लाश के सामने महिला ग्लैमरस फोटोशूट करवाती रही। महिला की तस्वीरों में पीछे की तरफ उसके पिता की लाश एक कास्केट में रखी नजर आ रही है। तस्वीर में देखा जा रहा है कि कास्केट में रखा शव अमेरिकी झंडे से ढ़का हुआ है। ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि मृतक का कनेक्शन अमेरिकी सेना से हैं, हालांकि इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है।

इन फोटोज को महिला ने इंस्टाग्राम कर दिया। इन तस्वीरों पर लोग अपना गुस्सा दिखा रह हैं। लोग महिला की इस हरकत पर नाराजगी जता रहे हैं लोग उस महिला पर बुरी तरह से भड़क गए और उसे खूब भला-बुरा कहा है। लोग आलोचना कर रह हैं और महिला के व्यवहार पर नाराजगी जता रहे हैं। लोग महिला को अपशबद कह रहे हैं। महिला के व्यवहार को लेकर लोगों की नाराजगी है। महिला सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही है।

this Instagram model’s father passed away,,,, and she did a photo shoot with the open casket…. pic.twitter.com/u1EVNxaajz

I had to look up and see for myself and the fact these made it into the mix.... pic.twitter.com/XHk4Sr944d