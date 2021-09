45 मिनट तक मृत रहने के बाद अचानक जिंदा हो गई महिला, अस्पताल में डॉक्टर भी रह गए हैरान

Bizarre

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 20 सितंबर: हमने सबने सुना है कि चमत्कार होते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे हैं, जिन्होंने चमत्कार होते हुए देखा है। पर अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में एक ऐसी चमत्कारी घटना हुई, जिसको देख कर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। जी हां, अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में एक महिला को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स ने महिला को मृत बता दिया लेकिन उसके 45 मिनट बाद महिला जिंदा हो गई। इस घटना को देख पूरा अस्पताल का स्टाफ हैरान रह गया। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है बल्कि अमेरिकी महिला कैथी पेटन की रियल लाइफ स्टोरी है।

Baltimore County woman, clinically dead for 45 minutes, wakes up!!!

"I'm going to be the best person I can be in every way and I'm grateful for every minute I have," Kathy Patten says. pic.twitter.com/gW3pr5lDsL