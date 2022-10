Video: विज्ञान या चमत्कार? मारा गया कीड़ा अचानक हुआ 'जिंदा', कौन कंट्रोल कर रहा दिमाग

Bizarre

oi-Love Gaur

Neuro Parasite Control of Dead Insect: कभी-कभी आंखों के सामने ऐसा कुछ होता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हैं। ये सत्य है कि मृत शरीर ना चलता है और ना कोई हलचल कर पाता है, लेकिन इंसानों के अलावा ऐसा अब संभव लग रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक मरे हुए कीड़े की वीडियो वायरल हो रही है, जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस कीड़े के चलने के पीछे की वजह भी बताई जा रही है, जो काफी हैरान कर देने वाली है। ऐसे में एक सवाल जो लोगों के मन में है वो यह कि क्या दुनिया मे Zombie की एंट्री होने वाली है?

Do you know? according to scientists A neuro parasite has taken control of brain of this dead insect and making it walk........ Zombie ☠️💀💀 pic.twitter.com/WBS8hNvH91