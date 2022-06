Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 08 जून: चिड़ियाघर में पिंजरों में बंद जानवर दर्शकों के मनोरंजन के लिए होते है, लेकिन कई लोग इन्‍हें साथ छेड़खानी करते हैं। अपने चंद सेकेंड के मनोरंजन के लिए पिंजरों में कैद बेजुबान जानवरों को चिढ़ाते है तो कभी उन पर पत्‍थर मारते हैं। जानवरों के करीब जाना अपनी जान जोखिम में डालना है इसके बावजूद लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते हैं। हाल ही में ऐसी ही गलती एक शख्‍स ने जू में पिंजरे में बंद विशालकाल वनमानुष से की लेकिन उसको ये करना बहुत महंगा पड़ा।

Orangutan attacks man at zoo and refuses to let go 🦧🤣 pic.twitter.com/QW1cLmerD2

English summary

man who misbehaved with the caged orangutan in the zoo got expensive, see what happened in the video