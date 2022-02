दुनिया के सबसे खूंखार मगरमच्छ की स्ट्रेस लेने से हो गई थी मौत, 12 साल की बच्ची को निगल गया था जिंदा

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

मनीला, 18 फरवरी। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी स्टेस (तनाव) की समस्या होती है। इस मानसिक समस्या के चलते जानवरों की मौत भी हो जाती है। कई साल पहले ऐसा ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां खूंखार नजर आने वाला एक मगरमच्छ ज्यादा तनाव लेने की वजह से अपनी जान गंवा बैठा था। जी हां, नेचर से खतरनाक मगरमच्छ के बारे में आपने कई चौंकाने वाली बातें पढ़ीं या सुनी होंगी लेकिन शायद ही आपने कभी सुना हो कि पानी का राजा कहे जाने वाले मगरमच्छ की जान स्ट्रेस से चली गई।

‘Lolong’ was the largest saltwater crocodile in captivity. He died because of ‘fungal infection’ and ‘stress’ two years after being captured. pic.twitter.com/ZXkTW9wSEJ