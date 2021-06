ना एलियन, ना चुड़ैल, सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले VIDEO की सामने आई सच्चाई

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

रांची, 03 जून। झारखंड से सामने आए एक वीडियो ने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दहशत फैला रखी है। कोई वीडियो में दिखाई दे रही अजीबोगरीब आकृति को चुड़ैल बता रहा है तो कोई उसे एलियन की उपाधि दे रहा है। अंधेरी रात में सड़क किनारे चहलकदमी करते उस विचित्र प्राणी को देख कोई अपना रास्ता बदल लेता तो कोई फोन का कैमरा ऑन कर उसे रिकॉर्ड करने लगता। झारखंड के हजारीबाग से सामने आए इस वीडियो की अब सच्चाई भी सामने आ गई है।

This Video is from #hazaribagh #Jharkhand claiming Creature shown in this Video is an #Alien & viral with speed, no one claiming it to be fake or false but much real😐😶

Have they really arrived or just Rumours?#aliens #ViralVideo pic.twitter.com/RpSZip6lEO