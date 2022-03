Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 05 मार्च। सांप ऐसा जीव है जिसे देखकर लोगों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। वहीं अगर दुनिया का सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा नजर आ जाए तो हर किसी की घिघ्‍घी बंध जाती है । ऐसा ही हाल उड़ीसा के एक घर की छत में छिपे हुए किंग कोबरा को देखकर हुआ, लेकिन एक शख्‍स ने जिस बहादुरी से इस जहरीले लगभग 15 फीट के किंग कोबरा को मिनटों में उसे अपने काबू में कर लिया उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

English summary

King Cobra was hidden on the roof of the old house, person pulled out with this trick, watch the creepy video