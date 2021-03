VIDEO: जाल में फंसे शावक को फॉरेस्ट गार्ड ने कराया आजाद, दूर बैठी मां शेरनी देखती रही रेस्क्यू ऑपरेशन

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

राजुला। सोशल मीडिया पर गुजरात से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शेर का बच्चा मछुआरों के जाल में फंसा हुआ है। इस बीच थोड़ी दूर पर शेरनी अपने अन्य शावकों के साथ बैठी हुई है। इंटरनेट की दुनिया में अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वाकये की खास बात यह है कि शावक की दहाड़ सुन उसकी मदद के लिए दो फील्ड वर्कर्स उसकी मदद के लिए आगे आए और कड़ी मशक्कत के बाद शेर के बच्चे को जाल से आजाद कराया।

Forest staffs and field researchers in Rajula, Greater Gir (Gujrat) heard a roar and found a lion cub trapped in net. Lioness with other cubs was sitting nearby. To avoid strangulation of cub they put their lives at risk and freed the cub. Salute to our green guards.@CentralIfs pic.twitter.com/sHloH9bb1J