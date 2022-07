मछुआरे को मिली नीले रंग की दुर्लभ मछली, 20 लाख में से 1 को मिलता है ये खूबसूरत रंग

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। समंदर की दुनिया रहस्यों से भरी है। इसके गर्भ में कई राज छुपे होते हैं और कई दुर्लभ जीव भी। कई बार ये दुर्लभ जीव जब तटों के करीब होते हैं तो वो इंसानों के शिकार बन जाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ झांगा मछली मछुआरे के जाल में फंसा है। अमेरिका के कोस्ट ऑफ़ मैने में फिंशिग कर रहे एक मछुआरे के जाल में नीला झींगा (Blue Lobster) फंस गया।

26000 रुपए किलो बिकती है ये मछली, चुटकी में मछुआरे को बना दिया लखपति, जानें क्या होती है खासियत

This blue Lobster was caught off the coast of Portland yesterday and returned to the water to continue to grow. Blue lobsters are one in two million. pic.twitter.com/6chTk7PoLP