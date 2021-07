कुदरत का करिश्मा: खिलौने जैसी दिखने वाली गाय 'रानी' बनी स्टार, सेल्फी लेने के लिए पहुंचे हजारों लोग

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

ढाका, 08 जुलाई। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कुदरत का अजीबोगरीब करिश्मा देखने को मिला है। यहां 23 महीने के एक गाय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि यह गाय समान्य गायों से बहुत अलग है, इसकी ऊंचाई सिर्फ 66 सेंटीमीटर (26 इंच) लंबी है। गाय के मालिक ने दावा किया कि यह दुनिया की सबसे छोटी गाय है, इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दूर-दूर से लोग आ रहे हैं। गाय का नाम रानी बताया जा रहा है जिसके तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब दौड़ रही हैं।

Bangladesh having a cow over tiny cow.

Rani at just 51cm (20") tall claimed as world's smallest.

M.A. Hasan Howlader, owner of farm where Rani lives says 15000 came to see Rani only recent days.

Vet says 23 month Rani likely won't grow more, due to inbreeding.

Pics: Munir Uz/AFP pic.twitter.com/erDUDHKcXM