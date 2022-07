अपने से 20 साल बड़े शख्स को दिल दे बैठी 26 साल की लड़की, लोग समझ लेते हैं बाप-बेटी

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। कहते हैं कि प्यार न उम्र देखता है और ही जात, जब प्यार होता है कि कपल सबकुछ भूल जाते हैं। 26 साल की एमिली डाउनिंग के सात भी कुछ ऐसा ही हुआ। एमिली का दिल अपने से 19 साल बड़े माइकल जस्टिन पर आ गया। 46 साल के माइकल पेशे से मॉडल हैं। उम्र के इस लंबे फायले के बाद भी दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं है। सोशल मीडिया पर जब एमिली ने अपने रिलेशनशिप का खुलासा किया तो लोगों ने उसे ट्रोल कर लिया।

English summary

A 26 year old with a 45 year old fiance says people are always mistaking him for her dad. But she says they are in real, true love - and she has hit back at trolls and critics.