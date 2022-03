बिहार में जदयू और भाजपा की राहें हो सकती हैं अलग, जानिए क्यों तेज़ हुई चर्चा ?

Bihar

oi-Inzamam Wahidi

पटना, 30 मार्च 2022। सियासी घमासान के बाद बिहार के सियासी समीकरण बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज़ हो गई है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की राहें अलग हो सकती है। हाल ही में हुए सहनी और भाजपा विवाद के बाद एनडीए में फूंट पड़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के रिश्ते भी भाजपा के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। लखीसराय मामले के बाद बेगूसराय में असमाजित तत्वों द्वारा हिंसा फैलाने के मामले में भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा थै। इन सब विवादों के बाद से ही नीतीश कुमार की भाजपा से दूरियां बढ़ने लगी हैं।

English summary

The path of JDU and BJP may be different in Bihar, know why the discussion intensified?