रांची निकलने से पहले पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी ने बताई पिता लालू प्रसाद की हालत

Bihar

पटना। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर जानकारी दी है। तेजस्वी ने बताया कि कल शाम को खबर मिली की लालू जी को सांस लेने में समस्या हो रही है। उनकी किडनी 25 फीसदी ही काम कर रही है। हम माता और भाई के साथ रांची जा रहे हैं, हमने उनसे मिलने की विशेष अनुमति मांगी है। तेजस्वी यादव ने बताया कि हमें पता चला है कि पिता कोरोना निगेटिव हैं। लेकिन और भी ढेर सारी जांच बाकी है। इसलिए अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया जा सकता।

तेजस्वी ने बताया कि पिता लालू यादव के फेफड़ों में पानी की सूचना मिली है, टेस्ट कराया जा रहा है। निमोनिया पाया गया है। तेजस्वी यादव अपने पिता से मिलने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनकी मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेजप्रताप यादव भी मौजूद हैं।

As far as we know, he's tested negative for COVID. But more tests are being done. We'll be able to say more after more tests. My brother, mother & I will go to Ranchi to see him: RJD Tejashwi Yadav, on Lalu Prasad Yadav's health condition pic.twitter.com/NvYywRjIl0