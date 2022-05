'तेज हवा से पुल कैसे गिर सकता है?', 1710 Cr का पुल गिरने पर IAS के जवाब से हैरान गडकरी

Bihar

oi-Vijay

सुल्तानगंज। बिहार में सुल्तानगंज से अगुआनी घाट पर बन रहे पुल के गिर जाने की चर्चा हो रही है। यह पुल को 1 हजार करोड़ से भी ज्यादा लागत से तैयार किया जा रहा था, लेकिन पूरा बनने से पहले ही टूटकर गिर गया। इस पर केंद्रीय सड़क-परिवहन मंत्री न‍ित‍िन गडकरी ने पुल गिरने की वजह जाननी चाही, तो उनके सचिव (आईएएस अधिकारी) ने जो बात कही, उसे सुनकर गडकरी हैरान रह गए।

#WATCH...I don't understand how can a bridge collapse due to strong winds, there must be some fault...We must aim for perfection without compromising quality...: Union Roads & Transport Minister Nitin Gadkari on the bridge collapse in (Sultanganj), Bihar (09.05) pic.twitter.com/riWGKq3YxL